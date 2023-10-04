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Erciyes'te beyaz gelinlikle kartpostallık görüntüler

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Mevsimin ilk karının yağdığı Erciyes Dağı'nda gelinlik giyen bir kişiyle çekilen görüntüler, kartpostalları aratmadı.

Erciyes beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KAYSERİ - Mevsimin ilk karının yağdığı Erciyes'in zirvesi beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 3 bin metrenin üzerine yağan kar ile beraber zirve beyaza büründü. Gelinliğini giyen Erciyes'te çekilen görüntüler kartpostalları aratmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

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