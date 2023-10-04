Erciyes'te beyaz gelinlikle kartpostallık görüntüler

Erciyes beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KAYSERİ - Mevsimin ilk karının yağdığı Erciyes'in zirvesi beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 3 bin metrenin üzerine yağan kar ile beraber zirve beyaza büründü. Gelinliğini giyen Erciyes'te çekilen görüntüler kartpostalları aratmadı.