Erciyes'te beyaz gelinlikle kartpostallık görüntüler
Mevsimin ilk karının yağdığı Erciyes Dağı'nda gelinlik giyen bir kişiyle çekilen görüntüler, kartpostalları aratmadı.
Erciyes beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
KAYSERİ - Mevsimin ilk karının yağdığı Erciyes'in zirvesi beyaza büründü.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 3 bin metrenin üzerine yağan kar ile beraber zirve beyaza büründü. Gelinliğini giyen Erciyes'te çekilen görüntüler kartpostalları aratmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm