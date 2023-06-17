Erciyes Kayak Merkezi yaz sezonuna hazırlanıyor

Kış turizminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz sezonu da ziyaretçiler için düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçecek. Yaz faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, "Misafirlerimizin güzel vakit geçirmeleri için bütün ortamı hazırlıyoruz" dedi.

Kışın ardından yaz faaliyetleri için de çalışmalara başladıklarını söyleyen Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, "Bildiğiniz üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi, burada uyguladığı Master Proje ile birlikte Erciyes Dağı'ndan 4 mevsim tim faaliyetleri yapmak üzere burayı yönetmek üzere kuruldu Erciyes AŞ, burada temel olarak kış faaliyetleri, kayak, snowboard ve diğer kış sporları başta olmak üzere sonrasında da kış bitiminde yaz faaliyetlerine dönüyoruz. Kışın kar biraz geç yağmasına rağmen yine de bizim suni karlama sistemimizle pistlerimizi açıp Aralık ayı içerisinde kayak severleri davet etmiştik. Sezon bittikten sonra tabii hedeflerimize yakınız ama özellikle yaşadığımız büyük felaket kışın sonuna denk gelmesine rağmen biraz etkiledi. Bunun dışında yine her yıl olduğu gibi yine 2 milyonun üzerinde bir ziyaretçimizle bu sezonu da kapatacağız" dedi.

Akşehirlioğlu, yazın da misafirlerin doğanın tadını çıkarması için etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, "Kış sezonundan sonra şimdiki geçiş döneminden sonra da yaz faaliyetlerimiz başlayacak. Burada özellikle yüksek irtifa kampımız yine Büyükşehir Belediyesinin yaz faaliyetleri çerçevesinde hazırladığı faaliyeti olanlar devam ediyor olacak, hem de yenileri devreye girecek. Bunun dışında bizim yine Erciyes AŞ olarak organize ettiğimiz çadır kamp alanı, zirve tırmanışları gibi etkinliklerimiz olacak. Ayrıca yine Erciyes'in kurulduğu günden bugüne kadar özellikle etkili hale getirmeye çalıştığımız bisiklet faaliyetlerimiz var. Şu anda takımlarımız burada kamp yapıyor, bunlar Temmuz ayı içerisinde yine burada düzenlediğimiz yarışlara katılacaklar. Aynı şekilde koşu yarışlarımız var yine. Özellikle yazın biraz daha havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerimizi, doğaseverlerimizi, kamp yapmak isteyenleri, Erciyes'te temiz hava almak isteyenleri buraya davet edeceğiz. Gurbetçilerimiz yine özellikle yoğun ilgi gösterecekler. Bilindiği gibi gondol dediğimiz 2 adet kapalı kabin sistemimiz var. Biri Hacılar Kapı'da biri Tekir Kapı'da ve bunlar yaz kış sürekli çalışmakta. Dolayısıyla yazın da burada hava almak isteyen, keyifli vakit geçirmek isteyen tüm misafirlerimizi hem Kayseri içinden hem de dışından bekliyor olacağız. Bizim hem kışa hazırlık yaptığımız bakım çalışmalarımız zaten şu anda başladı kış biter bitmez. Bir yandan ekip arkadaşlarımız onları yaparken, diğer taraftan da gelecek misafirlerimizin burada güzel vakit geçirmeleri için bütün ortamı hazırlamış olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ