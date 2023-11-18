Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı turizmcileri sevindirdi ve Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne göre kar yağışı önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

Erciyes Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, turizmcileri sevindirdi. Dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar; Erciyes Dağı'nı 3 bin 917 metreden 2 bin 400 metreye kadar beyaza bürüdü. Zirvede ortaya çıkan görüntü, kartpostalları aratmadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kar yağışının önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.