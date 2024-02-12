Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, hafta sonunda 127 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yarı yıl tatilinde rekor kıran Erciyes, hafta sonlarında da büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta sonunda 7'den 70'e herkes eğlenceli vakit geçirmek için Erciyes'e akın etti.
Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
KAYSERİ - Erciyes Dağı'nı hafta sonunda 127 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir olan Erciyes Dağı, ziyaretçi akınına uğruyor. Yarı yıl tatilinde 1.5 milyon kişinin ziyaret ederek rekor kıran Erciyes, hafta sonlarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz hafta sonunda 127 bin kişinin ziyaret ettiği Erciyes'te 7'den 70'e vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.