Merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Erciyes Dağı'nda volkanik hareketlilik olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Erciyes dağı volkanik mi? Erciyes dağının özelikleri neler? Türkiye'de en çok volkanik dağ hangi bölgede? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da deprem için en güvenli ilçeler! Hangi ilçeler depremde daha güvende?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler volkanik dağlara çevrildi. Niğde'nin Bor ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.3'lük depremin ardından vatandaşlar tarafından Erciyes dağı volkanik olup olmadığı araştırıyor. Peki, Erciyes dağı volkanik mi? Erciyes dağının özelikleri neler? Türkiye'de en çok volkanik dağ hangi bölgede? Detaylar haberimizde...

ERCİYES DAĞI VOLKANİK Mİ?

Erciyes Dağı, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan sönmüş bir yanardağ. Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki Sultan sazlığı ovaların yanından yükselen büyük kütleli bir volkanik dağdır.

ERCİYES DAĞI'NIN ÖZELİKLERİ NELERDİR?

Sönmüş genç bir volkan dağ, Orta Anadolu'nun en yüksek doruğudur. Dağın kuzeyinde 700 m. uzunlukta bir dağ buzulu vardır. Doğu yüzünde 2100-2900 m. yükseklikte yer alan Tekir yaylası bir kış sporları merkezidir. Telesiyejden sonra kamp yeri olan Çobaninine kışın yürüyerek yaklaşık 2,5-3 saatte gidilir.

ERCİYES DAĞI NEREDE, YÜKSEKLİĞİ KAÇ?

Erciyes Dağı, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan sönmüş bir yanardağ. Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki Sultan sazlığı ovaların yanından yükselen büyük kütleli bir stratovolkandır.Erciyes Dağı, Türkiye'nin 5. büyük dağıdır.

TÜRKİYE'DEEN ÇOK VOLKANİK DAĞ HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'de genç volkanik alanların çok yaygın ve çeşitli volkanik şekiller yönünden zengin olan bölgesi İç Anadolu'nun güney ve güneydoğusudur. 60 milyon yıl önce 3. Jeolojik Zaman'da Toros dağlarının yükselmesi sırasında bu alanda yanardağlar faaliyete geçmiştir.

ERCİYES DAĞI'NIN İSİMİ NEDEN ERCİYES?

Bu isim daha sonraki çağlarda Hitit İmparatorluğu Dönemi'nde Harkı diye geçiyor. Taşın ait olduğu dönemde günümüzden yaklaşık 2 bin 800 sene öncesinde Harahara diye anılıyor. Üzerinde bu dağın adı var. Erciyes ismi ya da Harahara Dağı'nın üçüncü kez adının geçtiği kamuoyunca bilinmektedir.