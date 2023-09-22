Erciyes Dağı'nda Termal Turizm İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Milli savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve il protokolü ile birlikte Erciyes Dağı'nın termal turizm ile de anılması ve bu potansiyelinin değerlendirilebilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde Erciyes jeotermal sondaj alanında incelemelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes'in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için sıcak su sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevesinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ün yer aldığı il protokolünün katılımlarıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"Erciyes Dağımızda termal suyumuzu bulduk

Başkan Büyükkılıç, incelemeler esnasında burada yaptığı açıklamada, "Hayallerimize kavuştuk. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, Erciyes Dağı'nda termal suyumuzu bulduk" dedi. Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "İnşallah daha fazla bulacak ve umuyoruz ki daha sonraki süreçte derecesi de artacak. Şuanda 36 ila 38 arasında bir derece ile suyun seyrettiğini gözlemliyoruz. Erciyes'imizi 12 aya yayacak şekildeki bir projeyi böylece hayata geçireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Belediye başkanımızı, valimizi, Kayserili hemşehrilerimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum, kendilerini kutluyor, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Kayseri ve Türkiye için Erciyes'in önemine vurgu yapan Akar; "Kayseri'mizde Erciyes, bölge olarak çok büyük öneme haiz. Sadece Kayseri için değil, Türkiye için çok önemli bir yerdir. Yayla turizmi yıllarca yapıldı, kayak turizmi yapıldı, yapılıyor, her geçen gün daha da gelişiyor. Buna şimdi termal turizmin de katılmasıyla burası çok önemli destinasyonlardan biri olacak" ifadelerini kullandı. Akar, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu noktaya gelinmesinde emeği geçen belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, bakanlarımıza en içten teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha gelişmiş Erciyes bölgesinde buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum, sağ olun, var olun, hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ