Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı'nda termal arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yeni hedef 420 metre olarak belirlenen çalışmada, daha yüksek derece ve debide sıcak suya ulaşılması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde denetledi ve turizmi 12 aya yayabilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Erciyes Dağı'nda termal arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 385 metrede sıcak suya ulaşılan Erciyes'te teknik veriler ışığında yeni hedef 420 metre olarak belirlendi. Çalışmayla, daha yüksek derece ve debide sıcak suya ulaşılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Büyükkılıç, bölgede çalışma yapan personele kolaylıklar diledi.

Burada konuşan Büyükkılıç, dünya çapında kayak merkezine sahip Erciyes'te turizmi 12 aya yayabilmeyi istediklerini belirtti.

Ön verilerin, termalle ilgili çalışmaların olumlu sonuçlanacağı yönünde olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bunu daha da netleştirmek ve sonuca kavuşturmak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Erciyes'imize büyük katkı sağlayacak bu çalışma, inşallah umduğumuz gibi sonuçlanır. Otellerimiz yazın da hizmet verecek şekilde termalle buluşur diye ümit ediyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun. Bu çalışmaları yapan Kayseri'mizin gururu Korusu firmamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz."

Büyükkılıç, "Sıcak suya ulaşıldı, daha da aşağı indi, herkesin sevinçle karşıladığını da gördük ama teknik olarak arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanacak çalışmalar henüz tamamlanmadı. Umuyoruz ve inanıyoruz ki yüzümüz gülecek." ifadelerini kullandı.