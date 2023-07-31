Erciyes Dağı'nda ATV Safari ile Doğayı Keşfedin

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na gelen ziyaretçiler, ATV safariyle Erciyes'i keşfediyor. Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan, doğası ve modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere bir çok hizmet sunan İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te, ziyaretçiler yaz aylarında da 2200 rakımda ATV ile gezme imkanı buluyor.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na gelen ziyaretçiler, ATV safariyle Erciyes'i keşfediyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan, doğası ve modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere bir çok hizmet sunan İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te, ziyaretçiler yaz aylarında da 2200 rakımda ATV ile gezme imkanı buluyor.

ATV işletmecisi Mustafa Değirmenci, AA muhabirine yaklaşık 2 saat süren turlarda misafirlere farklı deneyim yaşattıklarını söyledi.

İnsanların bu etkinliklerle keyifli zaman geçirdiğini belirten Değirmenci, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında ATV'lerimiz kendi parkurlarımızda, rehberlerimiz eşliğinde trafiğe kapalı alanlarda, göl manzarasında ziyaretçilere hizmet veriyor. Müşterilerimiz genellikle şehir dışından Erciyes'i tanımak ve görmek, dağın eteklerinde gezmek isteyenlerden oluşmaktadır. ATV sezonu haziranda başlayıp, ekimde bitiyor. Sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar turlar devam ediyor. Ziyaretçiler, ATV turu ile Erciyes'in doğal manzaralarını gezerek el değmemiş bölgeleri keşfediyor. Kayseri'ye gelip buraları görmeyen çok vatandaşımız var. Erciyes'i gezip tanımalarını tavsiye ediyoruz."

Değirmenci, kış sezonunda da kar motoru ile turistlere heyecanlı aktivite sunduklarını dile getirdi.

"Serinletici hava var"

Ziyaretçilerden Süreyya Yıldız da ATV safari ile keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Temiz havanın keyfini çıkardıklarını aktaran Yıldız, "Erciyes'te ATV turu yaptık, çok keyifliydi. Üstümüz başımız kirlendi ama şahaneydi, herkese tavsiye ederiz. Çok güzeldi. Yani çarşıdaki havaya bakarsak tabi ki sıcaklık kırk dereceye yakın. Buraya geldiğiniz zaman çok güzel, çok serinletici hava var. Bunun yanında bir de tura katılmak ayrı keyif verdi. İlk defa katılıyorum, çok keyifliydi." diye konuştu.

Enver Işık ise ATV safari ile ilk kez tanıştığını belirterek, "Güzeldi, göl çevresinde tur attık. Erciyes'in farklı yerlerini gezdik. Sadece kışın değil yazın da burada aktivite olduğunu öğrendik." dedi.