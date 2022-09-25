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Erciyes beyaz örtüsünü giydi

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Erciyes beyaz örtüsünü giydi Kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.

Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.

Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na 22 Eylül'de mevsimin ilk karının yağmasının ardından, gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı'nda en yüksek sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Genel

Toros Dağları Türkiye Erciyes Genel Haberler

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