Üye Girişi
Haberler

Erciyes 2 buçuk ayda 2 milyon turiste ev sahipliği yaptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, sezon açılışından bu yana geçen 2 buçuk ayda yaklaşık 2 milyon turist ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, kayak turistinin yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erciyes 2 buçuk ayda 2 milyon turiste ev sahipliği yaptı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman:

"Özellikle kayak turistinin yoğun bir şekilde ilgi göstermesi çok hoşumuza gidiyor"

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes ; sezon açılışından bu yana geçen 2 buçuk ayda yaklaşık 2 milyon turist ağırlarken, turistlerin çoğunluğunun kayakçı olması ise dikkat çekti.

En önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; özellikle hafta sonları turist akınına uğramaya devam ediyor. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler; pistlerde kayağın tadını çıkarırken, aynı zamanda düzenlenen etkinliklerle de gün boyu doyasıya eğlenme fırsatı buluyor. Sezon açılmasıyla geride kalan 2 buçuk aylık süre içerisinde yaklaşık 2 milyon turiste ev sahipliği yaptıklarını aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman; "22 Aralık'ta Erciyes'te sezonumuzu açtık. Sezonu açarken de bu sene düşüncemiz 'Rekorlar Yılı' olmasıydı. 'Rekor katılım, rekor faaliyet bekliyoruz' demiştik. Çok şükür buna ulaştık. Şuan 2 milyonu geçmek üzereyiz ziyaretçi sayısı açısından. Gururla söyleyebilirim, geçmiş yıllarda 40-45 bin civarında olan hafta sonu turnike sayımız bu sene 55 binin altına neredeyse hiç düşmedi. Özellikle kayak turistinin yoğun bir şekilde ilgi göstermesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Erciyes'in geleceği için de çok güzel sinyaller veriyor" dedi.

Erciyes'te bulunan 110 kilometrelik pistin yüzde 90'ının açık olduğunu da sözlerine ekleyen Elcüman; "Tabi bu buradaki altyapıyla veya burayı çok iyi işletmekle olmuyor. Özellikle hafta sonları sürekli faaliyet içerisindeyiz. Erciyes cıvıl cıvıl, bütün pistlerimiz açık. 110 kilometre olan pistimizin yüzde 90'ı açık durumda. Bütün bağlantı pistlerimiz açık. Misafirlerimize hizmet veriyoruz, insanlar gördüğünüz gibi oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Türkiye Erciyes turist Turizm Genel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli? Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli? Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli? Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title