Erciş'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Erciş'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ocak az önce deprem mi oldu?

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Erciş'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Erciş'te deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Erciş'te deprem mi oldu? Bugün Erciş'te deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Erciş deprem ve AFAD Iğdır'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Erciş'te deprem kaç şiddetinde oldu? Erciş yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İran'da meydana gelen 6.1'lik deprem Erciş'te hissedildi.