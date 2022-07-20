Erce Kardeşler kaç yaşında ve nereli olduğu sporseverler tarafından merak ediliyor. Erce Kardeşler kimdir ve hangi takımda oynadığı gündeme geliyor. Erce Kardeşler kimdir? Erce Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Erce Kardeşler biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

Erce Kardeşler (d. 14 Mart 1994), Türk kaleci. Süper Lig takımlarından Trabzonspor 'da forma giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine 3. Lig takımlarından Oyak-Renault'da başlamıştır. Oyak-Renault forması ile 2 maça çıkan oyuncu 2013'te Altınordu'ya transfer oldu. Burada 6 sezon geçiren oyuncu 2'si hazırlık 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 100 maçta forma giymiştir. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Trabzonspor'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Son olarak, Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir" ifadelerini kullandı.