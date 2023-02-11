Ercan Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ercan Yüksel'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ercan Yüksel geliyor. Peki, Ercan Yüksel kimdir, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi? Ercan Yüksel'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ercan Yüksel kimdir merak ediliyor. Peki, Ercan Yüksel kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında? İşte detaylar...
ERCAN YÜKSEL KİMDİR?
Prof. Dr. Ercan Yüksel, İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesidir. Ercan Yüksel'in çalışma alanları Sayısal Modelleme, Yapı Dinamiği, Deprem bölümleridir. Prof. Dr. Ercan Yüksel doktorasını İTÜ İnşaat Mühendisliği'nde yapmıştır.
Aldığı ödülleri:
2012 Yılı Kayda Değer Eser Ödülü / TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA), 2012
Altın Kiriş Ödülü / Türkiye Prefabrik Birliği , 2011