Ercan Yazgan kimdir, nereli? Ercan Yazgan ne zaman vefat etti?

Ercan Yazgan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında yönetmenlik de yapan Yazgan, 5 Nisan 1944'da Sinop'ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, 1963'te Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı. Ercan Yazgan ne zaman vefat etti?

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Necip Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. 8 Mart 201 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen olan Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı.

Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

Ölümü

8 Mart 2018 tarihinde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir hastanede inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında öldü. 10 Mart 2018'de Şakirin Camii'de düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Ödülleri

36. Altın Portakal Film Festivali - "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" - Duruşma

ERCAN YAZGAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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