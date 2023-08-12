Ünlü sanatçı Ercan Saatçi'nin hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler merak ediliyor. Ercan Saatçi kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır. Peki, Ercan Saatçi kimdir, kaç yaşında? Ercan Saatçi eşi kim? Ercan Saatçi şarkıları neler? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ercan Saatçi ile Çok Akustik Cumartesi günleri saat 22.30'da izleyicisiyle buluşuyor. Ercan Saatçi kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Müzisyen Ercan Saatçi hayatı merak konusu oldu. Peki, Ercan Saatçi kimdir, kaç yaşında? Ercan Saatçi eşi kim? Ercan Saatçi şarkıları neler? Detaylar haberimizde...

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda yaptığı esnada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri almaya başladı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaparken bir süre Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı. Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

1988 yılında lisedeki okul arkadaşı olan Yavuz Çetin ile yaptıkları "I Will Cry" adlı şarkı ile Hey dergisinin yarışmasını kazandı. 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. Yine aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu.

2003-2004 yılları arasında Popstar ve Türkstar; 2006 yılında Star Avı, 2008 yılında da Alaturka Solist yarışmalarında İnci Çayırlı, Ahmet Özhan ve Hülya Avşar ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

2020 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Youtube'a transfer olan ve 2022 yılından itibaren ise Star TV'de yayımlanmaya devam eden, kendi evinde yapıp sunduğu Çok Akustik adlı programda ünlü konuklarla şarkı söyleyip sunmaktadır.

ERCAN SAATÇİ EŞİ KİMDİR?

Eşi Gülümsün Özkök'ten 14 Ekim 2009 günü boşanan Ercan Saatçi, hâlen Hürriyet gazetesinde yazarlık ve spor koordinatörlüğü yapmaktadır. İki çocuk babasıdır.