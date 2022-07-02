Ercan Saatçi ile Çok Akustik programı kimlerdir merak ediliyor. Program her hafta Cumartesi ekranlara geliyor. Peki, Ercan Saatçi ile Çok Akustik program konukları kimlerdir? 2 Temmuz Çok Akustik konukları kimdir?

ERCAN SAATÇİ İLE ÇOK AKUSTİK PROGRAMI KONUKLARI KİMLERDİR? (2 TEMMUZ 2022)

Ercan Saatçi ile Çok Akustik programı bu haftanın konukları Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'dür. Program 2 Temmuz Cuma Star TV'de saat 20:00'da başlayacaktır.

ERCAN SAATÇİ İLE ÇOK AKUSTİK KONUSU NEDİR?

Ercan Saatçi, "Çok Akustik" ile Cumartesi 20:00'de Star'da başlıyor.

Hepimizin çok sevdiği şarkılarla evlerinize konuk oluyoruz… Sohbetlerle, kahkahalarla ve bazen hüzünle buluşan keyifli bir geceye sizi davet ediyoruz. Ünlü konukları, samimi sohbeti ve birbirinden güzel şarkıları ile "Çok Akustik" Star'da...