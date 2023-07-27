Ercan Havalimanı'nın ismi kimden geliyor? kimdir?

Fehmi Ercan, 1935 Balıkesir doğumlu olup 1 Kasım 1957 yılında Hava Harp Okulu'na girmiştir. 30 Ağustos 1959 yılında 1959/56 sicil numarasıyla Astteğmen olarak Harp Okulu'ndan mezun olmuştur.

FEHMİ ERCAN KİMDİR?

Ercan Havalimanı, ismini Şehit Binbaşı Fehmi ERCAN'dan almıştır. Fehmi Ercan, 1935 Balıkesir doğumlu olup 1 Kasım 1957 yılında Hava Harp Okulu'na girmiştir. 30 Ağustos 1959 yılında 1959/56 sicil numarasıyla Astteğmen olarak Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Diyarbakır'da bulunan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda 181. Filo komutanı olarak görev yapmaktaydı. 21 Şubat 1962 yılında uçuş eğitimini tamamladıktan sonra muhtelif birlik komutanlıklarında pilot olarak görev almıştır. Şehit Binbaşı Fehmi Ercan, 28 Şubat 1960 tarihinde Teğmen, 30 Ağustos 1962 tarihinde Üsteğmen, 30 Ağustos 1967 yılında Yüzbaşı ve 30 Ağustos 1972 yılında ise binbaşı rütbesine yükselmiştir. 8 Ağostos 1973 yılında, İzmir Ana Jet Eğitimi Üs Komutanlığı emrine atanan Binbaşı Fehmi Ercan, Kıbrıs Harekatı sebebiyle 6.Kolordu Komutanlığı nezdinde İleri Hava Kontrolörü görevini yaparken 20 Temmuz 1974 gecesi, rumların roket saldırısı sonrası Albay Karaoğlanoğlu ve iki er ile birliktealay karargahında şehit olmuştur. Şehit Binbaşı Fehmi Ercan'ın mezarı Girne Karağlanoğlu şehitliğindedir.