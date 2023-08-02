Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ercan Dağdeviren kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Ercan Dağdeviren kimdir? Yeni Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Ercan Dağdeviren hayatı ve biyografisi!

Ercan Dağdeviren kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Ercan Dağdeviren kimdir? Yeni Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Ercan Dağdeviren hayatı ve biyografisi!

ERCAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

1969 yılında Kırşehir ili Kaman İlçesi Benzer Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Kırşehir'de bitirdikten sonra 1983 yılında Polis Kolejine girdi.1987 yılında Polis Kolejinden, 1991 yılında Polis Akademisinden mezun olan Müdürümüz Yüksek Lisansını Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Müdürümüz, Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırasıyla 1991 – 1996 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 1996 – 2003 yılları arasında Elazığ Emniyet Müdürlüğünde, 2003 – 2006 yılları arasında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2006 – 2012 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde ve 2012 – 2015 yılları arasında Denizli Emniyet Müdürlüğünde çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

1998-2001 yılları arasında Paris, UNESCO'da bulunan Türk temsilciliğinde Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Müdürümüz, 2008 yılında "Eğitim İşbirliği" programı kapsamında eğitim vermek üzere Moğolistan'da bulunmuştur.

18.08.2015 – 15.07.2016 yılları arasında Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, 15.07.2016 – 27.10.2016 yılları arasında Balıkesir Emniyet Müdürü ve 27.10.2016 – 25.09.2019 yılları arasında Sinop Emniyet Müdürü olarak görev yapan Müdürümüz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine 29.09.2019 tarihi itibariyle devam etmektedir.

Müdürümüzün, 2011 yılında "Düşünce", 2015 yılında "Yeter ki Yalan Sevme" ve 2021 yılında "Dareyn" isimli üç şiir kitabı yayınlanmıştır.

2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Bolu Emniyet Müdürlüğüne atandı.