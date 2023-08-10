Erasmus programı nedir? İşte, avantajları ve gereklilikler

Erasmus Programı, 1987 yılında Avrupa Birliği tarafından başlatılan ve üniversite öğrencilerine yurt dışında eğitim alma imkanı sunan bir hareketlilik programıdır. Programın amacı, öğrencilere farklı ülkelerin kültürlerini tanıma, dil becerilerini geliştirme ve akademik deneyim kazanma fırsatı sağlamaktır. Erasmus nedir? Erasmus için gereklilikler nelerdir, harcamaları kim karşılar?

Yurt dışında eğitim alma ve farklı kültürleri deneyimleme isteği, günümüzde pek çok öğrencinin gözünde parlayan bir hedef haline gelmiştir. Bu arayış, sadece akademik gelişim için değil, aynı zamanda kişisel horizontları genişletmek ve küresel bağlantılar kurmak amacıyla da güçlü bir şekilde hissedilmektedir. İşte bu noktada, Erasmus Programı adını sıkça duyuyoruz. Peki, erasmus nedir? Erasmus Programının avantajları nelerdir, erasmus için gereklilikler nelerdir? Erasmusta harcamaları kim karşılar? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

ERASMUS NEDİR?

Erasmus Programı, 1987 yılında Avrupa Birliği tarafından başlatılmış olan ve üniversite öğrencilerine yurt dışında bir dönem eğitim alma imkanı tanıyan oldukça önemli bir hareketlilik programıdır. Programın amacı, öğrencilere farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma, dil becerilerini geliştirme ve akademik alanda deneyim kazanma şansı vererek kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

ERASMUS PROGRAMININ AVANTAJLARI

Erasmus'un katılımcılara sunduğu pek çok avantaj bulunmaktadır. Öncelikle, yurt dışında eğitim alma fırsatı sayesinde öğrenciler farklı ülkelerin eğitim sistemlerini deneyimleyerek akademik bakımdan kendilerini geliştirirler. Aynı zamanda yeni kültürlerle etkileşime girerek kişisel horizontlarını genişletirler. Erasmus deneyimi, dil becerilerini geliştirmek için de harika bir fırsattır; çünkü çoğu üniversitede dersler İngilizce veya başka bir yaygın dilde verilmektedir.

ERASMUS İÇİN GEREKLİLİKLER

ERASMUS Programı, üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını başarıyla tamamlamış olan tüm öğrencilere açıktır. Programa başvurabilmek için, öğrencilerin genel not ortalamasının 2.20 ve üzeri olması gerekmektedir.

Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin en az B1 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şarttır. Her üniversite, kendi ölçütlerine dayanan bir dil sınavı düzenler ve öğrenciler bu sınava katılmak zorundadır. Bu dil sınavından alınan notlar ve genel not ortalaması birleştirilerek öğrencilere Erasmus notu verilir. Erasmus notu, öğrencilerin yurtdışında gidecekleri üniversiteleri belirlemelerinde kullanılır.

Erasmus deneyimi, öğrencilere akademik, kültürel ve kişisel gelişim sağlayan bir fırsattır. Yurt dışında eğitim alarak farklı kültürleri tanımak ve yeni insanlarla iletişim kurmak, öğrencilerin kişisel ufuklarını genişletmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, yabancı dil becerilerini geliştirme ve uluslararası düzeyde deneyim kazanma fırsatı sunar.

ERASMUSTA HARCAMALARI KİM KARŞILAR?

ERASMUS programına katılan öğrencilere harçlık desteği sağlanmaktadır. Hibeler, 2019 yılına göre aylık olarak belirlenmiştir ve ülke gruplarına göre farklılık göstermektedir. İstenen sıralamayı elde eden öğrencilere bu harçlık destekleri verilmektedir.

1. ve 2. Grup ülkelerde öğrenim görecek öğrenciler aylık 500€, staj yapacak öğrenciler ise aylık 600€ hibe alırken, 3. Grup ülkelerde öğrenim görecek öğrencilere 300€, staj yapacak öğrencilere ise 400€ hibe verilmektedir.

Hibelerin ödemesi, %70'i yurtdışına çıkmadan önce yapılırken, %30'u yurtdışından dönüldükten sonra verilmektedir. Ancak program dışında, diğer harcamalar için herhangi bir yardım bulunmamaktadır. Bu nedenle, kalacak yer, yeme-içme masrafları ve geziler gibi harcamaları karşılamak için ek olarak kendi bütçenizden harcama yapmanız gerekmektedir.

Eğer ERASMUS programından hibe kazanamamışsanız, yurt dışında geçireceğiniz süre için birikim yapmanız tavsiye edilir. Bu şekilde ek masrafları karşılamak ve daha iyi bir deneyim yaşamak için finansal olarak hazırlıklı olabilirsiniz. ERASMUS deneyimi, öğrencilere unutulmaz ve değerli bir deneyim sunarken, bütçenizi düzenlemek ve harcamalarınızı kontrol altında tutmak önemlidir.