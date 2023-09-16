Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Kontrolden Çıkarak Araçlara Çarptı
Bilecik'te epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp başka bir araca çarparak durdu. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp başka bir araca çarparak durdu.
C.Ç, 06 BAG 446 plakalı otomobiliyle Tepebaşı mevkisinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Bu sırada kontrolden çıkan araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 AL 357 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan C.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil