Sosyal medya fenomenleri Yeliz Korkmaz (semiraminta), Elanur gibi sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarını yapay zeka kullanarak sanki 90'larda Amerikan liselerinden mezun olmuş gibi fotoğraf yaratmaları gündem oldu. Hayranları ise merak ediyor EPİK - Ai Photo Editor uygulaması nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi? İşte detaylar…

Birçok sosyal medya fenomeninin yapay zeka uygulamaları kullanarak fotoğrafları üzerinde oynama yaptıkları bilinse de kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında EPİK - Ai Photo Editor uygulaması nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi? Geliyor. Detaylar haberimizdedir…

EPİK - AI PHOTO EDITOR UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Fotoğrafları kolay ve rahat bir şekilde düzenlemek için profesyonel düzenleme araçlarını ve güçlü yapay zeka teknolojisini kullanarak düzenleyebilirsiniz. Uygulamanın kullanımı oldukça rahattır. Aynı zamanda uygulamada; Netliği ve çözünürlüğü arttırılabilir, yüksek kaliteli fotoğraflar oluşturabilirsiniz.: Yapay zeka kusurlarını düzelterek cildinizi mükemmelleştirebilirsiniz. Akıllı AI kesme teknolojisi figürleri, nesneleri ve hatta hayvanları dikkatlice ayırmanızı sağlar.

İşte sosyal medya fenomenlerinin yapay zeka kullanarak oluşturduğu fotoğraflar...

EPİK - AI PHOTO EDITOR ÜCRETLİ Mİ?

Uygulamanın indirmesi ve kullanması ücretsizdir. Ancak uygulama içi satın alımlar mevcuttur.

İşte sosyal medya fenomenlerinin yapay zeka kullanarak oluşturduğu fotoğraflar...