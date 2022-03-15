EPGİS nedir? EPGİS ne demek? EPGİS açılımı nedir?

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle Brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'de de akaryakıt fiyatları yükselirken geçtiğimiz hafta ardı ardına zam açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 10 Mart'ta duyurduğu zammın geri çekildiğine dair aynı gün içinde yeni bir paylaşımda bulundu. Açıklama sonrası EPGİS nedir? EPGİS ne demek? EPGİS açılımı nedirmerak edildi.

EPGİS NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt vere EPGİS'in zamları kendilerinin yapmadığını belirterek yapmadığı belirtilerek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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