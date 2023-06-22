Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Enver İskurt ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Enver İskurt kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Enver İskurt ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Enver İskurt kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ENVER İSKURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Enver İskurt 1966 yılında Trabzon'da doğdu. 1990 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11. Bölge Müdürlüğü'nde Etüt Ekip Mühendisi olarak göreve başlayan İskurt, bölgelerde sırasıyla kontrol mühendisi, kontrol şefi ve başmühendis olarak görev yaptı.

Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Otoyollar Köprüler Şubesi Müdürü ve Otoyollar Daire Başkanı (İşletmeler Daire Başkanı) görevlerini başarı ile yürüttükten sonra Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevini üstlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.