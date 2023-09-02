Ekonomist Enver Erkan'ın ölüm haberi ile birlikte birçok kişi tarafından Enver Erkan kimdir? ve Ekonomist Enver Erkan neden öldü, ölüm sebebi ne? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Enver Erkan kimdir? İşte detaylar.

Enver Erkan kimdir? Sorusu, özellikle ölümünün ardından gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Son günlerde televizyon ekranlarında sık sık yer almakta olan Ekonomist Enver Erkan neden öldü, ölüm sebebi birçok kişi tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, Enver Erkan kimdir? Ekonomist Enver Erkan neden öldü, ölüm sebebi ne?

ENVER ERKAN KİMDİR?

Enver Erkan, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi'ni bitirdikten sonra, Doğuş Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans eğitimi aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

2013 yılında ALB Menkul Değerler'de Araştırma Analisti olarak işe başlayan Enver Erkan, 2016 yılında Global Kapital Group'ta Araştırma Müdür Yardımcısı ve Ekonomist olarak çalışmaya devam etti. 2018 yılında GCM Yatırım'da Ekonomist olarak görev yapan Erkan, 2019 yılında Tera Yatırım'da Baş Ekonomist oldu. Enver Erkan, Mart 2023'te Dinamik Yatırım Menkul Değerler'e katıldı.