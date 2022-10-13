Enver Demirel kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Enver Demirel 13 Ekim Masterchef konuğu olacak. Peki, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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ENVER DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında, Etimesgut'un Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Etimesgut'ta tamamladı.Bir süre serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı, serbest ticari faaliyetlerde bulundu.

Aktif siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı. 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olarak katıldığı; 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanlığı'na ilk kez seçildi. 5 yıllık hizmet döneminde başarılı bir görev süresi geçirmesine, oylarını artırmasına rağmen 28 Mart 2004 seçimlerini kaybetti. Seçimi kaybettikten sonra, siyasetten uzaklaşmayarak; partisinin genel merkezinde, il ve ilçe teşkilatında görev yapmaya devam etti. 2006 yılında ilçe kongresinde yeniden Etimesgut İlçe Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Etimesgut halkının teveccühüyle 5 yıl aradan sonra 2. kez belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi ve bu göreve 3. kez seçilme başarısını gösterdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine MHP ve Cumhur İttifakının adayı olarak katıldı. Seçimleri kazanarak, Etimesgut'un 4. kez belediye başkanı seçildi. Halen bu görevini sürdüren Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.