TELE1'de 'Gündeme Not' ve 'Ayrıntılar' programlarını sunan gazeteci Enver Aysever, TELE1'den ayrıldı. Enver Aysever'in TELE1'den neden ayrıldığı merak konusu oldu. Peki, Enver Aysever TELE1'den neden ayrıldı? Enver Aysever kimdir, kaç yaşında? Enver Aysever hayatı ve biyografisi nedir?

Gazeteci Enver Aysever, TELE1 ile yollarını ayırdı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Aysever, kanala ve sahibi Merdan Yanardağ'a teşekkür etti. Peki, Enver Aysever TELE1'den neden ayrıldı? Enver Aysever kimdir, kaç yaşında? Enver Aysever hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENVER AYSEVER TELE1'DEN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Enver Aysever, TELE1 ile yollarını ayırdı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Aysever, kanala ve sahibi Merdan Yanardağ'a teşekkür etti.

"Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim"

Aysever, "Değerli kamuoyuna; Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu TELE1'e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile dalga geçmişti

Aysever, en son Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışından sonra CHP Lideri'yle dakikalarca alay etmişti.

Kanala 3 günlük yayın durdurma cezası

TELE1, 3 gün yayın durdurma cezasını da Enver Aysever'in programı nedeniyle almıştı.

Aysever'in konuk ettiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadığil'in, Diyanet ile ilgili sözleri kanala 3 günlük RTÜK cezası getirmişti.

MERDAN YANARDAĞ AÇIKLAMA YAPTI!

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "TELE1'de hafta içi her gün 11.00-13.00 sırasında "Gündeme Not" programını yapan Enver Aysever ayrılmış, ay sonu itibarıyla program kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Arkadaşımıza katkıları nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz" paylaşımını yaptı.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Enver Aysever, (d. 1971, İstanbul) Türk gazeteci, roman ve oyun yazarı, televizyon sunucusu ve "Yunus Nadi Roman Ödülü" sahibi yazar.

1971'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Doğum tarihi: 1972

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tiyatro çalışmaları

Enver Aysever, lise yıllarında amatör olarak tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi sosyoloji bölümüne başlamadan hemen önce "Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı" adlı ilk profesyonel oyununu yazdı, sahneye koydu ve oyuncu olarak yer aldı. Oyunun provaları Galatasaray Lisesi'nin jesti sayesinde okulun Tevfik Fikret Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilebildi. İlk gösterimleri Beyoğlu Tünel semtindeki Baro Han adlı iş hanında bulunan tiyatro salonunda gerçekleştirildi.

Kurucusu olduğu Tiyatro Çisenti adlı tiyatro topluluğunda uzun yıllar yazar, yönetmen, oyuncu ve sanat yönetmeni görevlerini yürüttü. "Renkler ve Günce", "Yağmurla Gelen Yüzler", "Yabancı'da Camus", "Açık Evlilik", "Dilekçe", "Frankie and Johnny", "Bir İstanbul Masalı", "Şimdi Yaşa Sonra Öde" gibi oyunların yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendi. Atilla İlhan'ın şiirlerinden yararlanarak "Ne Kadınlar Sevdim" adlı oyunu yazdı ve sahneye koydu. Sonraki yıllarda çocuk oyunları yazmaya yöneldi. "Bebişler Karnavalı", "Renkler Cumhuriyeti", "Beyaz Dişler Ülkesi", "Güneşi Güldüren Soytarı", "Kakaolu Olsun", "Yaşamak Güzel Arkadaşım" adlı çocuk oyunları bu döneme aittir.

Yazarlık çalışmaları

Yazdığı çocuk oyunlarını "Çocuk Oyunları 1" adlı bir kitapta topladı. "Geç Kalmış Romantik" adlı bir öykü kitabının ardından, Bir An Bin Parça adlı bir roman yazdı. Bu romanı ile 2006 Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi oldu. Ayrıca "Nasıl Yazar Olunur" ve "Yaralısın Türkiye" adlı deneme kitaplarını yazdı.

Bir yandan çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Finansal Forum, Varlık, Gösteri, İnsancıl, Cumhuriyet ve Birgün gazete ve dergilerde makale, deneme ve araştırma yazıları yayınladı. Televizyon Gazeteciliği ve Sahne Sanatları dersleri verdi. Remzi Kitap gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı ve başyazıları kaleme aldı. Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde Ayın Güncesi adı altında halka açık kültür ve sanat tartışmaları düzenledi. Doğuş Üniversitesi'nde yazarlık atölyesi çalışmalarında bulunmuştur ve hâlen Kültür Sanat Yönetmeni görevini yürütmektedir. Son olarak 2015 Yılında 125 adet kısa yazısından derlediği ''Kişisel Direniş Kitabı'' adlı kitabı yazmıştır.

Televizyon programcılığı

TV8'de "Lacivert", NTV Radyo'da "Kurşun Kalem" başlıklı edebiyat programlarını hazırladı ve sundu. TV8 kanalında "Haber Aktif" programının içinde "Yazın Aktif" köşesinin sürekli konuğu olarak yorum ve eleştiriler yaptı.

2007 yılından itibaren Sky Türk kanalinda "Aykırı Sorular" başlıklı programı hazırlayıp sundu. Yine Sky Türk kanalında aralarında Kemal Kılıçdaroğlu, Dengir Mir Mehmet Fırat, Şaban Dişli ve Metin Karakaş'ın katıldığı tartışmaların da yer aldığı "Ayrıntılar" başlıklı tartışma programını da hazırlayıp sundu. Aynı kanalda "Siyasal Analiz", "Sokağın Sesi", "Üç Soru İki Yorum", "Zamana Karşı" adlı programları hazırladı, sundu ve yorumcu olarak görev aldı. Kanaltürk kanalında "Gündem Demokrasi", "Ters Cephe", "Pazar Politika" programlarında yorumculuk yaptı.

2011-12 sezonunda CNN Türk kanalında "Dört Bir Taraf" programında Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte yorumcu olarak yer aldı. Aysever, CNN Türk'te "Aykırı Sorular" başlıklı programı hazırlayıp sundu.

Bir süre Cem Vakfı'na yakın olan Cem TV kanalının yayın danışmanlığını yaptı.

Bir dönem de Halk TV'de program hazırlayıp sundu.