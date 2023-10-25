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Enver Ataullah kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?

CNN TÜRK TV'de hafta içi her gün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Enver Ataullah oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan Enver Ataullah seyirciler tarafından araştırılıyor. CNN TÜRK TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün CNN TÜRK TV Konuğu olan Enver Ataullah kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Enver Ataullah hakkında "Enver Ataullah biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?" Sorusu gündeme geldi.