Seyahat sitesi Enuygun, doğa yürüyüşleri ve gezileri için en uygun dönemlerden sonbaharın en güzel fotoğraflarını çekebileceğiniz rotaları derledi. Bolu/Yedigöller, Maşukiye, Yeşilyurt, Yenice Ormanları, Karagöl ve Atatürk Arberotumu gibi yerler sonbaharın eşsiz güzelliklerini sunuyor.

Enuygun, en güzel sonbahar karelerinin çekileceği rotalarını derledi.

Seyahat sitesi Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, doğa yürüyüşleri ve gezileri için en uygun dönemlerden sonbahar, manzara fotoğrafları çekmek için de eşsiz güzellikler sunan bir mevsim olarak öne çıkıyor. Enuygun da vatandaşların hafta sonu gezilerini planlayabileceği, en güzel sonbahar fotoğraflarını çekebileceği rotaları derledi.

Bolu/Yedigöller

Türkiye'nin en ağaçlık illerinden Bolu'da yer alan milli park alanı Yedigöller, adını birbirine yakın mesafedeki 7 gölden alıyor. Bu eşsiz coğrafya, sonbaharda kızaran, sararan yapraklarıyla göz alıcı bir renk cümbüşü oluşturuyor.

Farklı tonlardaki sonbahar renklerinin bir arada görülebileceği Yedigöller'de çekilen fotoğraflar, doğanın devinimini anlatıyor. Yedigöller Milli Parkı'nda uzun yürüyüşler yapılabilir, sonbahar renklerinin göle yansımaları, solgun ağaçlar üzerinden gökyüzünün duruluğu fotoğraf karelerine yansıtılabilir. Bolu'ya yakın oturan ancak aracı olmayan kişiler de araç kiralama seçeneğini değerlendirebiliyor. Ekim ayı için günlük araç kiralama fiyatları 700 TL'den başlıyor.

Maşukiye

İstanbul'a 120 km mesafede olan ve günübirlik gezilerin popüler yerlerinden Maşukiye, sınırları içindeki dere boyunca çok güzel sonbahar manzaraları sunuyor. Kocaeli Kartepe ilçesindeki Maşukiye, doğal ortamla uyumlu alabalık restoranları ve kır bahçeleriyle tam bir sonbahar rotası oluyor.

Yeşilyurt

Oksijen deposu Kazdağları'nın eteklerinde konumlanmış, patika yolları ve taş evleriyle ziyaretçilerine 100 yıl öncesinin atmosferini yaşatan şirin Yeşilyurt köyünde keyifli vakit geçirmek mümkün oluyor.

Deniz ve dağ turizminin birlikte yaşandığı Yeşilyurt, denize 3 km mesafede yer alıyor. Yakınlardaki Adatepe Zeus Altarı, Hasanboğuldu Göleti, Sütüven Şelalesi de fotoğraflanabilecek alanlar arasında yer alıyor.

Yenice Ormanları

Karabük merkezine 30 km mesafedeki Yenice ormanları, biyolojik çeşitlilik ve barındırdığı yaban hayat ile dünyadaki sayılı ormanlardan biri oluyor. Türkiye'nin en büyük blok ormanı, bir başka deyişle 'orman denizi', sonbaharda fotoğrafçılar için renkli görüntüler sunuyor.

Araç kiralayarak Batı Karadeniz boyunca bir yolculukla sonbaharda yeşil ve mavinin dansı fotoğraflanabiliyor. Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun Yaylası ve Eğriova Göleti Yenice Ormanları'na gitmişken görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Karagöl

İzmir'e 40 kilometre mesafedeki Karagöl Tabiat Parkı, sadece yetişkinler için değil çocuklar için de mükemmel bir kamp alanı. Araç kiralayarak çok rahatlıkla ulaşılabilecek Karagöl'e belli bir ücret karşılığında araçla giriş yapılabiliyor. Adını park içindeki gölden alan bölgede mükemmel sonbahar fotoğrafları çekilebiliyor. Karagöl Tabiat Parkı içinde restoran, kamp alanları, karavan alanı ve piknik alanı bulunuyor. Günübirlik bir gezi yeterli gelmezse, İzmir otelleri arasından bütçeye uygun bir tanesinde kalınabilir.

Atatürk Arberotumu

Enuygun, İstanbul merkezinde harika sonbahar fotoğrafları çekmek isteyenlere ise Atatürk Arberotumu'nu tavsiye ediyor. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilerek Sarıyer'deki araziye dikilmiş 1.500'den fazla ağaç, doğanın çeşitliliğini belgeliyor. Pazartesi hariç 09.00-17.00 arasında açık olan Atatürk Arberotumu'nda, içinde ördeklerin yüzdüğü göletlerin kıyısında yürüyüş yapılabiliyor, fotoğraflar çekilebiliyor. Drone ve tripod kullanımına ise izin verilmiyor.