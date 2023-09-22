Enuygun'dan Flynas Hava Yolları ile Suudi Arabistan Transit Vizesi Kolaylıkla Alınabilir

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenlerin Enuygun'dan Flynas Hava Yolları ile kolaylıkla Suudi Arabistan Transit Vize'si alabileceklerini belirtti. Başvuru sürecinin sadece 3 dakika sürdüğünü ifade eden Özkan, 96 saatlik vize ile ülkede gezebileceğini söyledi.

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenlerin Enuygun'dan Flynas Hava Yolları ile kalış süresi en fazla 96 saat olan gidiş dönüş uçak bileti alarak kolaylıkla Suudi Arabistan Transit Vize'si edinebileceklerini belirterek, "Tüm başvuru süreci yalnızca 3 dakika sürüyor." ifadesini kullandı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, hem ev sahipliği yaptığı kutsal topraklarla hem de 2030 vizyonu kapsamında hayata geçen cazibe merkezleriyle öne çıkıyor. Özellikle Müslümanlar Mekke ve Medine'de bulunmak, Kabe'yi ziyaret etmek ve kutsal topraklarda vakit geçirmek için bu ülkeye doğru yola çıkıyor. Yakın zamanda ülkeye gitmek isteyen seyahatseverler ülkenin vize gerekliliklerini merak ediyor. Öncelikle en az 6 ay geçerliliği olan bir Şengen, İngiltere ya da Amerika vizesi olanlar kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabiliyor.

Bu vize tiplerinden birine sahip olmayanlar ise çeşitli gereklilikleri sağlayarak 96 saatliğine geçerli Suudi Arabistan Transit Vize alarak ülkeye giriş yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, kutsal toprakları ziyaret etmek için Suudi Arabistan Transit Vize'si edinmenin en kolay yolunun ülkeye Enuygun'dan Flynas Hava Yolları ile kalış süresi en fazla 96 saat olan gidiş dönüş uçak bileti almak olduğunu ifade etti.

Bu şekilde kutsal topraklara seyahat etmek isteyenlerin ve Suudi Arabistan'ın hem tarihi hem de keşfedilmemiş yerlerini görmek isteyen seyahatseverlerin yalnızca başvuru ve seyahat sağlık sigortası poliçeleri için gerekli ücreti ödeyerek Suudi Arabistan Transit Vize'si alabildiğini ve 96 saat ülkede gezebildiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın son yıllarda uyguladığı kolaylaştırıcı vize uygulamaları 96 saat gibi gayet yeterli bir süre konaklama imkanı sunuyor. Her zaman olduğu gibi Suudi Arabistan resmi temsilciliklerinden turist veya diğer vize türlerine başvurmak mümkün. Suudi Arabistan'ın vize uygulamalarındaki olumlu değişiklikleri sayesinde tüm vize tipleriyle umre ziyareti yapmak mümkün. Bu noktada seyahat edeceklere vize türünden bağımsız olarak otel rezervasyonunu yaptırmalarını, dönüş bileti ve seyahat sağlık sigortasını da mutlaka seyahate başlamadan almalarını öneririm. Tüm bu kolaylıkların yanı sıra Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek isteyenler için birçok kampanya da seyahat severleri bekliyor."

"Tüm başvuru süreci yalnızca 3 dakika sürüyor"

Özkan, vizeyi almak için tek yapılması gerekenin Enuygun üzerinden Flynas Hava Yolları gidiş-dönüş uçak biletinizi aldıktan sonra hava yolunun web sitesinden "Manage My Booking" alanından transit vizeye başvurmak olduğunu belirterek, "Tüm başvuru süreci yalnızca 3 dakika sürüyor. Başvurunuzdan sonra 3 ay süreyle geçerli 96 saatlik Suudi Arabistan Transit Vize'niz e-mail adresinize iletiliyor. Suudi Arabistan Transit Vize alarak ülkeye giriş yapan kişilerin büyük çoğunluğu bir günlerini umre yaparak Kabe'yi ziyarete ayırıyor. Bu sayede Müslümanlar için en önemli mabette vakit geçirme fırsatı yakalamış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan seyahati esnasında yapılacak birçok aktivitenin bulunduğunu aktaran Özkan, "Ülke tarihi ve ziyaret edilmesi gereken önemli yerlerle dolu. Örneğin Mekke, Kabe'nin yanı sıra görülmesi gereken bir sürü destinasyona ev sahipliği yapıyor. Arafat ve Sevr dağları, Hira Mağarası Mekke'de görülmesi gerekenler. Ülkenin bir diğer popüler şehri Medine de görülmesi gereken noktalarıyla öne çıkıyor. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi ve Mescid-i Kıbleteyn Medine'de öncelikli olarak görülmesi gereken yerlerden. Dalış deneyimi için Cidde dünyaca ünlü popüler bir rota. Taif ise kültür ve doğa gezisi için ideal." açıklamasında bulundu.

Özkan, hem havaalanına hem de Kabe'ye yakın olmak isteyenler için konaklama önerisinin Cidde otelleri olduğunu kaydetti.