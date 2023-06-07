Enuygun.com, havaalanı transfer hizmetini de ekledi

Enuygun.com, otel, uçak ve otobüs bileti, araç kiralama hizmetlerine havaalanı transfer hizmetini de ekledi. Türkiye'nin en işlek 12 havaalanı için transfer sağlayan Enuygun, kullanıcılarına 360 derece seyahat deneyimi sunma hedefini gerçekleştirdi. Enuygun.com, kullanıcılara farklı şirketlerin transfer aracı alternatiflerini saniyeler içinde detaylıca karşılaştırıp inceleme imkanı sunuyor.

Enuygun.com, otel, uçak ve otobüs bileti, araç kiralama hizmetlerine havaalanı transfer hizmetini de ekledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en işlek 12 havaalanı için transfer sağlayan Enuygun, böylece kullanıcılarına 360 derece seyahat deneyimi sunma hedefini gerçekleştirdi.

Enuygun.com, kullanıcılara farklı şirketlerin transfer aracı alternatiflerini saniyeler içinde detaylıca karşılaştırıp inceleme imkanı sunuyor. Enuygun sayesinde konforlu bir şekilde seyahat etmek mümkün oluyor. 4-5 kişilik kalabalık bir grup veya aile olarak seyahat edilmesi durumunda, seyahat geçişlerini çok daha rahat ve hesaplı bir bütçeyle gerçekleştirmek mümkün oluyor.

"Zamandan ve seyahat masraflarından tasarruf edilebilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, tüketici deneyimine verdikleri önem doğrultusunda seyahatin tüm aşamalarında olmayı başardıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enuygun.com'u ziyaret eden bir tüketici, Türkiye ve dünyadaki tüm ulaşım akışı içinde kendisi için en uygun seçenekleri görebiliyor. Böylece sunduğumuz hizmet hem tatil severlere hem de iş seyahati yapacak kurumsal gezginlere kolaylık sağlıyor. Bu ürünümüzün de eklenmesiyle artık tatil severler nasıl bir tatil istediğine daha doğru karar verebilir, bütçesini düzenleyebilir, kendisine zaman kazandıracak araç kiralama ve transfer seçeneklerini de seyahat planına ekleyebilir. Tamamen kişiye özel bir tatil planını tüm seçenekleri değerlendirerek hızlı biçimde oluşturabilir. İş seyahatine çıkacak çalışanlar için de gerek çalışanlar gerekse şirketlerin ilgili departmanları uygun araç ve transfer hizmetini kolayca alabilir, zamandan ve seyahat masraflarından tasarruf edebilir."