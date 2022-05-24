Ensar Vakfı kime ait? Ensar Vakfı nedir, amacı ve faaliyetleri nelerdir? - Haberler

Türkiye genelinde Ensar Vakfı'nın birçok şubesi bulunuyor. Ensar Vakfı'nın amacı, din ve ahlak eğitimi ile değerler eğitimi veren vakıfta ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte. Aynı zamanda temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Ensar Vakfı kime ait ve Ensar Vakfı faaliyetleri nelerdir insanlar tarafından araştırılıyor. Ensar Vakfı kime ait? Ensar Vakfı nedir, amacı ve faaliyetleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

ENSAR VAKFI KİMİN?

Ensar Vakfı, 1979 yılında kurulan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren vakıf. Türkiye genelinde onlarca şubesi vardır, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" vermeyi amaçlayan vakıfta ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

ENSAR VAKFI NEDİR?

Ensar Vakfı, ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet vermekte olan vakfımız, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.

Vakfımız, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir. Bilgiyi bugünden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren konularda 'bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmak' yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Din ve Değerler eğitimi alanında ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü vakfımız bünyesinde öğrencilerimize aynı zamanda, nitelikli ve ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

ENSAR VAKFI AMACI VE FAALİYETLERİ NELERDİR?

Ensar Vakfı, insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır. Din ve değerler eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, değerlerine bağlı, entelektüel birikim ve akademik başarısıyla gelecekte söz sahibi olacak en yetkin vakıf olmak.

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