Ensar Öğüt kimdir? Ensar Öğüt kaç yaşında, nereli? Ensar Öğüt hayatı ve biyografisi!
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İşsizliği Önleme Derneği Başkanlığı, Kars-Ardahan-Iğdır Demokrasi Platformu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Kurucu Üyesi oldu. Peki, Ensar Öğüt kimdir? Ensar Öğüt kaç yaşında, nereli? Ensar Öğüt hayatı ve biyografisi nedir?
İş Adamı ve Ekonomist; Kazakistan El Farabi Devlet Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Peki, Ensar Öğüt kimdir? Ensar Öğüt kaç yaşında, nereli? Ensar Öğüt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ENSAR ÖĞÜT KİMDİR?
Ensar Öğüt, 1 Ocak 1946'da Ardahan Çıldır'da doğdu.
Babasının adı Abdullah, annesinin adı Güllizzar'dır.
İş Adamı ve Ekonomist; Kazakistan El Farabi Devlet Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Bölümü'nü bitirdi.
İş adamı olarak çalıştı. İşsizliği Önleme Derneği Başkanlığı, Kars-Ardahan-Iğdır Demokrasi Platformu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Kurucu Üyesi oldu.
22. Dönem Ardahan Milletvekilidir.
İngilizce ve Arapça bilen Öğüt, evli ve 2 çocuk babasıdır.