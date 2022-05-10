Ensar ne demek? Ensar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Ensar kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Ensar anlamı ne? Ensar ne demek?

ENSAR NE DEMEK?

Ensar, Arapçada "yardım edenler, yardımcılar" demektir. Sıfat olarak, "herkesi seven, herkese yardım eden" demektir. Terim olarak, İslam dininin tarihsel gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olan Hicret olayı ile bir topluluğa kimlik olarak terimleşmiştir.

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