Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ensar Dündar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ensar Dündar kaç yaşında, nereli? Ensar Dündar hayatı ve biyografisi! Ensar Dündar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ensar Dündar hakkında araştırmalar yapılıyor. Ensar Dündar kimdir? Ensar Dündar kaç yaşında, nereli? Ensar Dündar hayatı ve biyografisi!

ENSAR DÜNDAR KİMDİR?

Ensar Dündar, Hakkari Çukurca İlçesi'nde 1978 senesinde doğdu.İlk, orta öğrenimini Çukurca İlçesi'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini İşletme Fakültesinde bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı.

Çukurca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak 1997 senesinde göreve başladı. 6 yıl Kızılay Şube Başkanlığı, 3 yıl Çukurca Spor Kulübü Başkanlığı, Hakkari İş-Kur İl Müdür Yardımcılığı, Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini yapan Dündar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ensar Dündar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Hakkari Çukurca Belediye Başkanı olarak seçildi.