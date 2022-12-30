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Enpara çöktü mü? Enpara sorun mu var? Enpara sistem arızası!

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Enpara çöktü mü? Enpara sorun mu var? Enpara sistem arızası!

Enpara kullanıcıları sistemde problem yaşadıklarını sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Peki, Enpara çöktü mü? Enpara sorun mu var? Enpara sistem arızası ne zaman düzelecek? Enpara mobil sorun mu var? İşte, Enpara mı çöktü? Enpara mobil uygulama çöktü mü, neden çalışmıyor? Detaylar...

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Enpara çöktü mü? Enpara kullanıcıları sistemde problem yaşadıklarını sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Peki, Enpara çöktü mü? Enpara sorun mu var? Enpara sistem arızası ne zaman düzelecek? Enpara mobil sorun mu var? İşte, Enpara mı çöktü? Detaylar haberimizde...

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

QNB Finansbank'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Enpara, Eylül 2012 tarihinde QNB Finansbank tarafından, temel bankacılık ihtiyaçlarının fiziksel şubeler olmadan yalnızca dijital kanallar üzerinden karşılanabileceği bir bireysel bankacılık uygulaması olarak kurulmuştur. Benzer problemler Enpara mobil uygulamasında da yaşanmaktadır. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

Enpara çöktü mü? Enpara sorun mu var? Enpara sistem arızası!

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