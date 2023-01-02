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Enner Valencia sakat mı, neden maç kadrosunda yok? Valencia neden oynamıyor, yedek mi? Valencia sakatlandı mı?

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Enner Valencia sakat mı, neden maç kadrosunda yok? Valencia neden oynamıyor, yedek mi? Valencia sakatlandı mı?

Fenerbahçe'nin Fraport Tav Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Enner Valencia ile birlikte 2 futbolcu yer almadı. Peki, Enner Valencia sakat mı, neden oynamıyor? Valencia yedeklerde mi, sakatlık ne zaman bitecek? Valencia sakatlandı mı? İşte, Antalya maçında yok mu, neden yok? Detaylar...

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Valencia sakat mı, neden oynamıyor? Fenerbahçe'nin Fraport Tav Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Enner Valencia ile birlikte 2 futbolcu yer almadı. Peki, Enner Valencia sakat mı, neden oynamıyor? Valencia yedeklerde mi, sakatlık ne zaman bitecek? Valencia sakatlandı mı? İşte detaylar...

VALENCİA SAKAT MI, NEDEN YOK?

Enner Valencia dizinde oluşan problem sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Açıklanan kamp kadrosunda Joao Pedro, Luan Peres ve Enner Valencia yer almadı.

Enner Valencia sakat mı, neden maç kadrosunda yok? Valencia neden oynamıyor, yedek mi? Valencia sakatlandı mı?

LİDERLİK MÜCADELESİ

Sarı-Lacivertliler, 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe maçı kazanması halinde yeniden liderliğe oturacak.

Fenerbahçe'nin paylaştığı kamp kadrosu:

Enner Valencia sakat mı, neden maç kadrosunda yok? Valencia neden oynamıyor, yedek mi? Valencia sakatlandı mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Enner Valencia Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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