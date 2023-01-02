Enner Valencia sakat mı, neden maç kadrosunda yok? Valencia neden oynamıyor, yedek mi? Valencia sakatlandı mı?

Fenerbahçe'nin Fraport Tav Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Enner Valencia ile birlikte 2 futbolcu yer almadı. Peki, Enner Valencia sakat mı, neden oynamıyor? Valencia yedeklerde mi, sakatlık ne zaman bitecek? Valencia sakatlandı mı? İşte, Antalya maçında yok mu, neden yok? Detaylar...