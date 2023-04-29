Valencia sakatlandı mı? Enner Valencia sağlık durumu nedir?

Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının henüz başında kaleci Ali Şaşal Vural ve Enner Valencia çarpıştı. Enner Valencia sağlık durumu nedir ve Enner Valencia sakatlandı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Enner Valencia sağlık durumu nedir? Fenerbahçeli Valencia sakatlandı mı? Valencia sakatlandı mı?

Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında ise talihsiz bir olay yaşandı. Ardından, Enner Valencia sağlık durumu nedir ve Fenerbahçeli Valencia sakatlandı mı soruları gündeme geliyor. Sahaya ambulans girdi. Boyunluk takılan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı. Enner Valencia sağlık durumu nedir? Fenerbahçeli Valencia sakatlandı mı? Valencia sakatlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ENNER VALENCIA SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Sivasspor- Fenerbahçe karşılaşmasının henüz başında kaleci Ali Şaşal Vural ve Enner Valencia çarpıştı. Sahaya ambulans girdi. Boyunluk takılan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı. Kaleci Ali Şaşal Vural ve Enner Valencia çarpıştı. İki futbolcu da yerden kalkamadı. Sahaya ambulans girdi.

FENERBAHÇE VALENCIA SAKATLANDI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında ise talihsiz bir olay yaşandı. Başına darbe alan Enner Valencia'ya boyunluk takıldı. Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı. Ekvadorlu futbolcunun bilincinin açık olduğu bildirildi.