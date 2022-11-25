Enner Valencia'nın sakatlık durumu! Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Valencia sakat mı?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia Dünya Kupası'nda attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın sakatlık durumu merak ediliyor. Peki, Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Valencia sakat mı? Valencia iyileşti mi? İşte, Valencia sakatlık durumu!

Valencia sakatlık durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia Dünya Kupası'nda attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın sakatlık durumu merak ediliyor. Peki, Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Valencia sakat mı? Valencia iyileşti mi? İşte, Valencia sakatlık durumu son durum haberimizde...

VALENCİA'NIN SAKATLIK DURUMU NEDİR?



Katar karşısında sakatlık yaşayan Valencia'nın durumu iyi ve Hollanda maçında oynayabilecek durumda.

Ekvador'un Hollanda karşısındaki muhtemel 11'i şu şekildedir: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia