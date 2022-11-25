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Enner Valencia Müslüman mı? Valencia'nın dini ne?

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Enner Valencia Müslüman mı? Valencia'nın dini ne?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia Ekvador forması ile Dünya Kupası'nda gollerine devam ediyor. Valencia hakkında Enner Valencia Müslüman mı? Valencia'nın dini ne? Merak ediliyor.

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Valencia Müslüman mı? Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia Ekvador forması ile Dünya Kupası'nda gollerine devam ediyor. Valencia hakkında Enner Valencia Müslüman mı? Valencia'nın dini ne? Merak ediliyor. İşte detaylar...

ENNER VALENCİA DİNİ NEDİR?

Enner Valencia'nın dini hakkında bilgi yoktur. Ancak Ekvador halkı Hristiyan olup, Katolik mezhebine bağlıdır. Ülkede 1904 yılından itibaren kilise devletten ayrıdır.

Enner Valencia Müslüman mı? Valencia'nın dini ne?

ENNER VALENCİ KİMDİR?

Enner Remberto Valencia Lastra 4 Kasım 1989; San Lorenzo, Esmeraldas doğumlu Ekvadorlu millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Forvet mevkiinde görev yapmaktadır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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