Enner Valencia hangi takımda? Enner Valencia istatistikleri! Enner Valencia hangi takımlarda oynadı? Enner Valencia hangi takımda oynuyor? Enner Valen

Ekvadorlu yıldız futbolcu Valencia, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyiyordu. Transfer döneminin başlamasıyla hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Taraftarlar özellikle aratıyor Enner Valencia hangi takımda? Enner Valencia istatistikleri! Enner Valencia hangi takımlarda oynadı? Enner Valencia hangi takımda oynuyor? Enner Valencia hangi takıma gidecek?

33 yaşındaki Ekvadorlu topçu Valencia forvet olarak top koşturuyor. Bir dönem sarı-lacivertli ekipte de forma giyen başarılı oyuncunun hangi takıma gideceği merak konusu. Peki, Enner Valencia hangi takımda? Enner Valencia istatistikleri! Enner Valencia hangi takımlarda oynadı? Enner Valencia hangi takımda oynuyor? Enner Valencia hangi takıma gidecek? İşte detaylar…

ENNER VALENCIA HANGİ TAKIMDA?

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Valencia, Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu. Transferi resmi hesabından açıklayan Internacional, Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda eden Valencia, "Teşekkürler Fenerbahçe. Her zaman kalbimizde kalacaksın." ifadelerini kullandı. Valencia, Internacional'de 13 numaralı formayı giyecek.

ENNER VALENCIA İSTATİSTİKLERİ

Başarılı futbolcunun istatistikleri görenleri şaşırtıyor. Şu anda 3.8 milyon Euro değerinde olan eski Fenerli futbolcu Süper Lig'de bulunduğu süre zarfında 90 maçta 48 gol atmayı başardı. Aynı zamanda 15 asist de yaptı.

Artilheiro, goleador, fazedor de gols.



Enner assinou por três anos ?????? pic.twitter.com/s6KbhHmjIP — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 13, 2023