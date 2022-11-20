Enner Valencia golleri izle! (VİDEO) Valencia Dünya Kupası golleri videosu izle!

Valencia golleri izle! 2022 Dünya Kupası'nda Enner Valencia fırtınası esti. Ekvardor'un Fenerbahçeli yıldızı Valencia, açılış maçında ev sahibi Katar'ı adeta perişan etti. Valencia'nın attığı goller merak edildi. İşte, Valencia golleri videosu haberimizde. Valencia golleri izle! Valencia Dünya Kupası golleri videosu izle!

ENNER VALENCİA DÜNYA KUPASI GOLLERİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası'nın açılış maçına damgasını vurdu. 4'üncü dakikada attığı golün iptal edilmesi üzerine Valencia, vites yükseltip 16. ve 31. dakikalarda Katar ağlarına 2 gol bıraktı. 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçen Fenerbahçeli yıldız, Güney Amerika ülkeleri arasında da bir ilki başardı.

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KİMSEYE BIRAKMADI

15. dakikada ceza sahası içinde penaltı alan Enner Valencia, vuruşu kimseye bırakmadı. Valencia açılış golünü atan futbolcu olarak kendisini tescil ettirdi. Tecrübeli futbolcu, 31. dakikada bir kez daha kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Valencia, 28 dakika içine 3 gol sığdırmış oldu.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu.