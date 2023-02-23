Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Enner Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyeceğini duyurdu. Romano, kulüp ve futbolcunun bir ön anlaşma yaptığını açıkladı. Peki, Enner Valencia gidiyor mu? Valencia Internacional'e mi gidiyor? Valencia FB'den ayrılacak mı? İşte, Valencia FB'den gidiyor mu? Detaylar...

Enner Valencia gidiyor mu? Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Enner Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyeceğini duyurdu. Romano, kulüp ve futbolcunun bir ön anlaşma yaptığını açıkladı. Peki, Enner Valencia gidiyor mu? Valencia Internacional'e mi gidiyor? Valencia FB'den ayrılacak mı? İşte, Valencia FB'den gidiyor mu? Detaylar haberimizde...

ENNER VALENCİA GİDİYOR MU?

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın, Brezilya ekibi Internacional'le ön anlaşma imzaladığını yazdı. Ekvadorlu golcü, sezon sonu Fenerbahçe'deki sözleşmesi biter bitmez yeni takımıyla 2 yıllık resmi kontrat imzalayacak.

SEZON SONU GİDİYOR

Sezon sonunda Fenerbahçe ile mukavelesi bitecek 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia, yeni takımıyla 2025 yılına dek sürecek sözleşme imzalayacak.

18 MAÇTA 20 GOL

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 18 maça çıkan Valencia, 20 gol atıp 4 asist yaptı. Süper Lig'de gol krallığına koşan tecrübeli forvetin bu tercihi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

33 yaşındaki forvet, 2 milyon euroya yakın senelik ücretten 2+1 yıllık yeni kontrat istemişti. Fenerbahçe cephesi ise bu talebe olumlu yaklaşmadı.