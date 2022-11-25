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Enner Valencia Dünya Kupası gol sayısı! Enner Valencia Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

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Enner Valencia Dünya Kupası gol sayısı! Enner Valencia Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız futbolcusu Enner Valencia Süper Lig'teki gollerinin ardından Dünya Kupası'nda da gollerine devam ediyor. Peki, Valencia Dünya Kupası'nda kaç gol attı? İşte, Valencia'nın Dünya Kupası gol sayısı!

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Valencia Dünya Kupası gol sayısı! Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız futbolcusu Enner Valencia Süper Lig'teki gollerinin ardından Dünya Kupası'nda da gollerine devam ediyor. Peki, Valencia Dünya Kupası'nda kaç gol attı? İşte, Valencia'nın Dünya Kupası gol sayısı haberimizde...

VALENCİA DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOL ATTI?

Ekvadorlu yıldız futbolcu Enner Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki gol sayısı 6'dır. 2022 Dünya Kupası'na kadar Valencia Dünya Kupası'nda 3 kez golle buluşmayı başarmıştır.

Dünya Kupası Gol Kralları Listesi

  • Miroslav Klose: 16 Gol
  • Ronaldo: 15 Gol
  • Gerd Müller: 14 Gol
  • Just Fontaine: 13 Gol
  • Pelé: 12 Gol
  • Sándor Kocsis: 11 Gol
  • Jürgen Klinsmann: 11 Gol
  • Helmut Rahn: 10 Gol
  • Gabriel Batistuta: 10 Gol
  • Gary Lineker: 10 Gol
  • Teófilo Cubillas: 10 Gol
  • Grzegorz Lato: 10 Gol

Enner Valencia Dünya Kupası gol sayısı! Enner Valencia Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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