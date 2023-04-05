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Enner Valencia bu sezon kaç gol attı? Valencia Süper Lig'de bu sezon kaç gol attı?

Enner Valencia bu sezon kaç gol attı? Valencia Süper Lig'de bu sezon kaç gol attı?

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda 41. dakikada penaltı golüyle Fenerbahçe'yi öne geçiren Enner Valencia, 53'te penaltı kaçırdı. Gündeme gelen Valencia hakkında Enner Valencia bu sezon kaç gol attı? Valencia Süper Lig'de bu sezon kaç gol attı? soruları aratıldı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Enner Valencia, 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Mert'in tuttuğu köşeye çok zayıf bir vuruş yapan Valencia, topu auta gönderdi. Maçın ardından gündeme gelen oyuncu hakkında futbolseverler iseEnner Valencia bu sezon kaç gol attı? Valencia Süper Lig'de bu sezon kaç gol attı? sorularını araştırdı.

ENNER VALENCİA BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Enner Valencia 22/23 sezonunda Süper Lig'de 26 gol atarken, Avrupa Ligi'nde 3 gol attı. Türkiye Kupası'nda attığı 1 gol ile de toplam 30 gole ulaştı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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