Enner Valencia'nın performansı ülke sırlarını aşıyor ve Avrupa'da yankılanıyor. Ekvadorlu futbolcu transfer gündeminde konuşulurken Enner Valencia Barcelona'ya mı gidiyor konusu gündem oldu. Peki, Enner Valencia Barcelona'ya mı gidiyor?

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Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia Fenerahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Sosyal medyada yayılan Enner Valencia Enner Valencia Barcelona'ya mı gidiyor, sorusu futbolcuya da soruldu. Peki, Enner Valencia Barcelona'ya mı gidiyor?

ENNER VALENCİA BARCELONA'YA MI GİDİYOR?

Ekvadorlu futbolcu, "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım. 'Bir tür şaka herhalde' dedim. Sonra haberi her yerde görmeye başladım." dedi.

Enner Valencia "Barcelona gibi bir kulübün radarına girmişseniz işinizi düzgün yapıyorsunuz demektir. Bu tip kulüplerin radarına girmek kolay bir iş değil." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Enner Valencia "Diyelim ki ilgi doğru ve Barcelona'dan teklif geldi... Barcelona'yı kim reddebilir ki!" açıklamasını yaptı.