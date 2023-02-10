Enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Deprem anında neler yapılmalı?
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vatandaşalar ise deprem enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Depremde kaç katlı bina riskli? Deprem anında neler yapılmalı? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Maraş'ta meydana gelen depremler, ülkemizde eşi görülmemiş bir yıkıma neden oldu. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 18 bin 911 vatandaşımız hayatını kaybetti. 75.bin 573 vatandaşımız ise yaralandı. Bununla birlikte depremin beşinci gününde, halen enkaz altında olan binlerce vatandaşımız var. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Vatandaşalar ise deprem enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Depremde kaç katlı bina riskli? Deprem anında neler yapılmalı? Sorularının yanıtın merak ediyor. Detaylar haberimizde...
Uzmanlara göre bir haftaya kadar enkaz altında hayatta kalmak mümkün. Ancak bu süre kişinin ciddi şekilde yaralanıp yaralanmadığına ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bir afetin ardından çoğu kurtarma ilk 24 saat içinde oluyor. Uzmanlara göre ondan sonra her geçen gün hayatta kalma şansı azalıyor.
Kibrit ve çakmak yakmayın. Hareket etmeyin ve toz kaldırmayın. Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetinizle kapatın. Borulara ya da duvarlara vurarak yerinizi arama kurtarma ekiplerine bildirmeye çalışın ve ıslık çalın.
Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşların tedirginlikleri arttı. Yüksek katlı binaların depreme karşı güvensiz olduğu düşünülebilirken, uzmanlar ise 1 ve 2 katlı binalar ile 20 kat ve üzerindeki binaların depreme karşı daha güvenli olduğunu belirtti.
Uzmanlar depremlerin insanları öldürmediğine ,binaları insanları öldürdüğünün altını çizerek deprem anında yapılması gerekenleri şu şekilde açıklıyor. Uzmanlara göre deprem anında yapılması gerekenler şunlar:
- Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
- Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
- Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
- Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
- Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, Düşmemek için sabit bir yere tutun
- Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
- Balkona çıkılmamalıdır.
- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
- Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
- Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
- Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
- Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
- Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
- Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde çök-kapan-tutun hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
- Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.