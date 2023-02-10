Enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Deprem anında neler yapılmalı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vatandaşalar ise deprem enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Depremde kaç katlı bina riskli? Deprem anında neler yapılmalı? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Maraş'ta meydana gelen depremler, ülkemizde eşi görülmemiş bir yıkıma neden oldu. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 18 bin 911 vatandaşımız hayatını kaybetti. 75.bin 573 vatandaşımız ise yaralandı. Bununla birlikte depremin beşinci gününde, halen enkaz altında olan binlerce vatandaşımız var. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Vatandaşalar ise deprem enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Depremde kaç katlı bina riskli? Deprem anında neler yapılmalı? Sorularının yanıtın merak ediyor. Detaylar haberimizde...

DEPREM ENKAZINDA NE KADR SÜRE HAYATA KALIABİLİR?

Uzmanlara göre bir haftaya kadar enkaz altında hayatta kalmak mümkün. Ancak bu süre kişinin ciddi şekilde yaralanıp yaralanmadığına ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bir afetin ardından çoğu kurtarma ilk 24 saat içinde oluyor. Uzmanlara göre ondan sonra her geçen gün hayatta kalma şansı azalıyor.

ENKAZ ALTINDA KALANLARA NASIL DAVRANILMALI?

Kibrit ve çakmak yakmayın. Hareket etmeyin ve toz kaldırmayın. Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetinizle kapatın. Borulara ya da duvarlara vurarak yerinizi arama kurtarma ekiplerine bildirmeye çalışın ve ıslık çalın.

DEPREMDE KAÇ KATLI BİNALAR RİSKLİ?

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşların tedirginlikleri arttı. Yüksek katlı binaların depreme karşı güvensiz olduğu düşünülebilirken, uzmanlar ise 1 ve 2 katlı binalar ile 20 kat ve üzerindeki binaların depreme karşı daha güvenli olduğunu belirtti.

DEPRTEM ANINDA YPILMASI GEREKENLER NELER?

Uzmanlar depremlerin insanları öldürmediğine ,binaları insanları öldürdüğünün altını çizerek deprem anında yapılması gerekenleri şu şekilde açıklıyor. Uzmanlara göre deprem anında yapılması gerekenler şunlar: