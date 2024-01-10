Enkazı kaldırılan binanın temelinde obruk oluştu

HATAY - Hatay'da enkazı kaldırılan ağır hasarlı binanın temelinde obruk oluştu. Vatandaşların dikkatini çeken obruk, bölgede ilginç karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkım çalışmalarında sona gelindi. Antakya'nın Kışlasaray Mahallesi, Saray Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binaların yıkımları gerçekleştirildi ve enkazları kaldırıldı. Cadde üzerinde enkazı kaldırılan bir binanın temelindeyse irili ufaklı 3 adet obruk oluştu. Derinlikleri 5 metreyi bulan obruklar, bölge halkı tarafından ilginç karşılandı.

Obruk oluşumun olduğu bölgenin altından geçen derenin Asi Nehri'ne döküldüğüne dikkat çeken Nadir Aşkın, "Burası Saray Caddesi'nin üst tarafları. Gördüğünüz gibi altımızda tarih var. Bu sanırım bir akarsu, tam bilgiye sahip değilim. Görünürde akan su büyük ihtimal Asi Nehri'yle buluşuyor. Bana baya ilginç geldi, buralar kendi kendine mi çökmüş önceden bir tarih mi vardı bilmiyorum. Buralarda hep bina vardı, akarsu da binaların altından geçiyor. Arka taraftan bayağı bir su akıyor. Oyulmuş her taraf, muhtemelen nehre dökülüyordur" dedi.

Bölgede obrukların meydana geldiğini belirten Nihat Yoğurtçuoğlu, "Bu akarsu senelerden beri var. Alttan su akıuyor, korkulacak bir şey yok. 3 tane evim yıkıldı, iş yerimde kalıyorum. Bina yıkıldıktan sonra burası ortaya çıktı. Burada da obruk çıktı ama korkulacak bir şey yok" şeklinde konuştu.