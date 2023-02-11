Enkazdan Yaşar dedeyi, 'aslansın, kaplansın' diye çıkardılar Hatay'da arama kurtarma ekipleri tarafından enkazda ulaşılan bir kolundan fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar dede, 'Haydi dede, aslansın, kaplasın' denilerek çıkarılması görüntülere yansıdı.

Enkazdan Yaşar dedeyi, 'aslansın, kaplansın' diye çıkardılar

HATAY - Hatay'da arama kurtarma ekipleri tarafından enkazda ulaşılan bir kolundan fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar dede, 'Haydi dede, aslansın, kaplasın' denilerek çıkarılması görüntülere yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen depremde çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay merkez ve ilçelerinde de şuana kadar bir çok kişiyi kurtaran ekiplerin mücadeleleri de zaman zaman kameraya yansıyor. Kırıkhan ilçesinde çöken 3 katlı bir binadan ses alan Mersin Akkuyu Kurtarma ekibi ile Alanya AKUT'tan giden ekipler, yaptığı 10 saatlik çalışmayla bir kolundan fiziksel engelli Yaşar Gürsoy'a ulaştı. Ekipler, Yaşar dedeyi yukardan açtıkları delikten 'Haydi dede, aslansın, kaplasın' diyerek çıkardı. O anlar kameraya da yansıdı.