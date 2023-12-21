Depremde onlarca canı kurtaran kahramanların Adıyaman'a geliş görüntüleri ortaya çıktı! Otobüsteki konuşmaları duygulandırdı

6 Şubat depreminin kahramanları kente böyle geldi. Askerlerin, "Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor. Komando birlikleri, polisler, madenciler, sağlık personeli ve binlerce gönüllü, kazma, kürek ve kurtarma ekipmanlarıyla seferber oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel