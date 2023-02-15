Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken enkaz altında canlı olarak kurtulan daha sonra kaldırdığı hastanede hayatını kaybeden Kamuoyunda Zeynep hanım adıyla tanınan depremzedenin neden öldüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Enkazdan kurtulanlar neden hayatını kaybediyor? Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte merak edilenler...

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Deprem bölgesine Almanya yardımekibinden gelen Alman yardım ekibinden bir görevlinin Türkçe olarak, "Zeynep Hanım korkma! Daniel burada" şeklindeki teselli sözlerinin yer aldığı kurtarma anına dair görüntüler, basında ve sosyal medyada da geniş şekilde yer almıştı. Zeynep hanım enkazdan sağlam şekilde kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra vatandaşlar enkazdan canlı olarak kurtulanlar neden ölüyor? Sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldular . Peki, Enkazdan kurtulanlar neden hayatını kaybediyor? Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

ENKAZDAN ÇIKARTILANLAR NEDEN ÖLÜYOR?

Maraş'ta meydana gelen depremin ardından enkazdan canlıolarak alman kartalma ekipleri tarafından çıkartılan ve kaldırdığı hastanede hayatını kaybeden kamuoyunda Zeynep hanım olarak tanınan depremzedenin ölümü hakkında AlmanDR. Herbst önemli açıklamalıda bulundu. Alman doktorun açıklamaları şu şekilde:

Dr. Herbst, kadının ölmesinin yüzlerce farklı nedeni olabileceğini söylüyor. Çoğu kez ölüme neden olan iç organlardaki kanamalar ve benzeri durumlar ancak otopsi sırasında tespit edilebiliyor. Alman doktora göre Zeynep, muhtemelen "kurtarma ölümü" denilen şekilde vefat etti. Dr. Herbst, kadının ölmesinin yüzlerce farklı nedeni olabileceğini söylüyor. Çoğu kez ölüme neden olan iç organlardaki kanamalar ve benzeri durumlar ancak otopsi sırasında tespit edilebiliyor. Alman doktora göre Zeynep, muhtemelen "kurtarma ölümü" denilen şekilde vefat etti. Konuşmasında yer verdi.

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Depremlerin ardından ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 35 bin 418'e, yaralı sayısının 105 bin 505'e yükseldiğini belirtti.